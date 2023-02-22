Будапешт готов торпедировать целый пакет европейских санкций ради нескольких человек в списке.

Правительство Венгрии снова пригрозило наложить вето на решение о продлении санкций ЕС против России, требуя исключить из санкционных списков четырех человек. Об этом изданию Politico рассказали сразу несколько европейских дипломатов.

Так, во вторник послам ЕС не удалось прийти к компромиссу с Венгрией по этому вопросу. Собеседники издания признают, что Брюссель может уступить требованиям венгерского премьер-министра Виктора Орбана и исключить четырех человек из санкционного списка, чтобы продлить санкции против всех остальных - более чем 1400 человек.

Кого именно хочет вывести из-под санкций Виктор Орбан, не уточняется. Ранее мы писали, что Венгрия добивается снятия санкций с 9 россиян, включая олигархов Алишера Усманова, Петра Авена, Дмитрия Мазепина и Виктора Рашникова

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Однако этим требования Венгрии не ограничиваются. Будапешт выступил против идеи продлевать санкции сразу на 12 месяцев, вместо нынешних 6. Издание отмечает, что более длительные сроки, на которые продлеваются санкции, дали бы Венгрии меньше возможностей торпедировать санкции.

"В связи с этим возникает вопрос: когда лидеры ЕС осознают реальность и предотвратят введение Венгрией такой блокады, приостановив ее право голоса, вместо того, чтобы позволить Орбану шантажировать весь Союз?" – задаются вопросом авторы публикации.

Поведение Венгрии на фоне войны в Украине

В начале войны Венгрия формально осудила российскую агрессию против Украины, но крайне неохотно согласилась на введение санкций, постоянно требуя для себя поблажек и периодически угрожая заблокировать весь пакет.

Венгрия отказалась помогать Украине оружием и запретила провоз по своей территории оружия для Украины.

При этом Венгрия продолжает демонстративно поддерживать связи как с Россией, так и с Беларусью, делая вид, что это как-то поможет прекратить войну.

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