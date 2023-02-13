Этот пакет санкций должен послать ясный сигнал России, что страны ЕС не поддадутся ее давлению.

Премьер-министр Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, Ульф Кристерссон прокомментировал 10-й пакет санкции Евросоюза против России. По его словам, этот пакет будет "сбалансированным".

"Пакет будет настолько мощным, что пошлет ясный сигнал России, что мы не поддадимся ее давлению", - заявил Кристерссон, которого цитирует salon24.

Как отмечается, шведский премьер провел встречу со своим польским коллегой Матеушом Моравецким. Оба политика согласились, что для восстановления Украины необходимо использовать замороженные активы российских олигархов.

Видео дня

На вопрос об ожидаемой форме 10-го пакета санкций Моравецкий отметил, что он должен быть "острым и сильным". Он добавил, что для этого нужно убедить те страны, которые не обязательно хотят ужесточать санкции.

"Это всегда поиск золотой середины, но я думаю, что это будет достаточно резко, чтобы послать сильный сигнал России и Кремлю, что мы не сдадимся и не поддадимся их давлению", — сказал Моравецкий.

10-й пакет санкций против РФ - что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел против агрессора девять пакетов санкций. Евросоюз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине начала полномасштабной войны.

Работа над десятым пакетом уже ведется. Как пишет Bloomberg, ЕС собирается предложить новые санкции против банковской системы агрессора. Ограничения могут задеть четыре банка.

Вас также могут заинтересовать новости: