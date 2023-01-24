Восстановление комбината оккупанты считают "нерентабельным".

На фоне полномасштабного вторжения в Украину Россия не намерена восстанавливать металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе, который был разрушен оккупантами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия "Роскапстрой" Юлию Максимову, которая заявила, что восстановление комбината страна-агрессор считает "нерентабельным".

"Азовсталь" восстанавливать точно никто не будет, потому что в масштабе того советского предприятия, как было раньше, это невозможно и нерентабельно", — сказала Максимова.

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Чиновница также заявила, что еще одно градообразующее предприятие Мариуполя - завод Ильича - сейчас остановлено и его оккупанты также не собираются восстанавливать.

Уничтожение "Азовстали":

Защитники "Азовстали" в Мариуполе героически держали оборону около двух месяцев, отвлекая на себя силы противника и не давая ему двигаться на другие направления.

Российские оккупанты уничтожали "Азовсталь", выпуская по территории меткомбината ракеты и сбрасывая бомбы, стреляя из артиллерии и танков, при этом проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая Генштаб ВСУ сообщил, что высшим военным командованием было отдано приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизни личного состава. Отмечалось, что гарнизон выполнил поставленную боевую задачу.

По состоянию на 11 января 2023 года в российском плену находилось около двух тысяч защитников "Азовстали".

Война в Украине и репарации:

Экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира США Уильям Тейлор 24 октября 2022 года во время первого парламентского саммита международной Крымской платформы заявил, что Россия должна ответить за военные преступления и разрушения и выплатить от $750 миллиардов до $1 триллиона репараций на восстановление Украины.

В сентябре 2022 года министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что Украина потребует по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

14 ноября Генассамблея ООН приняла резолюцию по репарациям Украине от России. 13 стран не поддержали резолюцию. Среди них: Беларусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Российская Федерация, Сирия и Зимбабве.

14 ноября 2022 года заместитель постпреда США при ООН Ричард Миллс прокомментировал принятие Генассамблеей ООН резолюции о создании реестра убытков, нанесенных Украине вследствие войны, развязанной Россией.

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