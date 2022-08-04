Цель планов оккупантов - полная интеграция Мариуполя с так называемой "ДНР".

Российские оккупанты выдумали план "развития Мариуполя", касающийся, в частности, "Азовстали".

Как сообщает Главное управление разведки МОУ, захватчики изложили свое видение будущего украинского города в так называемой "концепции мастер-плана развития города Мариуполь".

Ее разработкой занималось министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Суть - полная интеграция Мариуполя с так называемой "ДНР", с перспективой присоединения к России.

"Отдельный раздел посвящен уничтоженному рашистами металлургическому комбинату "Азовсталь". Для него определено несколько вариантов сценариев, среди них - заполнение подземной части "Азовстали" мусором, обустройства парка и создание сельхозугодий; создания парка и развитие туристско-рекреационных зон", - отметили разведчики.

Кроме этого, население Мариуполя, которое до российской агрессии составляло полмиллиона жителей, по планам оккупантам к 2025 году должно "вырасти" до 200 тысяч.

"В дальнейшем в течение нескольких лет в разрушенном россиянами городе должна появиться транспортная и социальная инфраструктура. На весь проект, в зависимости от выбранного варианта "реконструкции", отводится от 8 до 42 лет. Расходы - более 60 миллиардов российских рублей", - отметили разведчики.

Напомним, ранее фрагменты этого плана попали к журналистам "Донбасс Реалии".

Так стало известно, что оккупанты размышляют над планом восстановления временно захваченного и полностью разрушенного украинского Мариуполя. Для территории завода "Азовсталь" ищут самый дешевый вариант.

Кроме этого, Кремль хочет сформировать "международный транспортный коридор" через Мариуполь и обустроить в городе новое кладбище - вместо аэропорта.

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