Официально старт зачислений назначен на 19 декабря.

Еще один банк начал начислять по тысяче гривень за вакцинацию от коронавируса. Речь идет об "Альфа банке".

Об этом говорится на Facebook-странице банка.

"1000 гривень прямо сейчас? Ага! Это уже сейчас работает для тех, кто оформил карточку еподдержка в Sense и выбрал в приложении "Дия" Альфу. Деньги уже на счету", – говорится в сообщении.

Сегодня еще один банк сообщил о старте начислений – monobank. Стало известно, что клиенты банка уже сейчас получают выплаты, хотя официально старт зачислений назначен на 19 декабря.

Тысяча за COVID-вакцинацию: подробности программы выплат

Как сообщал УНИАН, 2 декабря Верховная Рада выделила из государственного бюджета на 2021 год 8 млрд грн, которые будут направлены на выплаты по 1 тыс. грн каждому вакцинированному от COVID-19 украинцу.

Читайте такжеУкраинцам объяснили, как получить тысячу за вакцинацию в "Дие": инструкция от МинцифрыПрограммой предусмотрено, что все совершеннолетние граждане Украины, прошедшие полный курс прививки против COVID-19, смогут получить 1000 грн от государства. За эти средства они будут иметь возможность:

купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб,

посетить кинотеатр, театр, музей,

купить билеты на железнодорожные и авиаперевозки по Украине,

приобрести книги.

Программа будет реализовываться в несколько этапов. С 19 декабря услуга станет доступна в мобильном приложении "действие". Это – самый быстрый и самый простой способ. На втором этапе (3 квартал 2022 года) будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают.

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Автор: Катерина Шварц