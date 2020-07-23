Мы не обсуждаем с НБУ эмиссию гривни - Шмыгаль
Кабинет министров не планирует вести диалог с Национальным банком Украины на предмет дополнительной эмиссии национальной валюты.
Об этом в ходе визита в Брюссель заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
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Эмиссия - предмет деятельности НБУ
«Мы не обсуждаем эмиссию гривни, тем более, объемы. НБУ – независимый орган, мы это еще раз проговорили и заверили Европейскую комиссию, что НБУ остается независимым, стабильным, выполняет свою стратегию», - отметил Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, эмиссия в необходимых объемах – это предмет ежедневной деятельности НБУ.
«Очень важно, что НБУ управляет стабильностью денежной единицы, стабильностью финансовой системы, ценовой стабильностью. Эмиссия в необходимых объемах – это предмет ежедневной деятельности НБУ. И никакого диалога о какой-то отдельной эмиссии или «печатанья денег», как это принято говорить в быту, не ведем и не будем вести», - сказал он.
Меморандум и Кредитное соглашение
23 июля 2020 года был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.
По словам Шмыгаля, 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.
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