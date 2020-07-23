Украина получит самый большой транш ЕС - Шмыгаль

Это самый крупный транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи

Сегодня, 23 июля 2020 года, был подписан Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках рабочего визита в Брюссель премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко.

Об этом написал премьер-министр Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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«Спасибо европейским партнерам за решительную поддержку нашей страны. Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан», - подчеркнул Шмыгаль.

По словам Шмыгаля, 1,2 млрд евро для Украины — это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии.

Деньги МВФ

10 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составит 2,1 миллиарда долларов.

Первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной программы stand by сотрудничества Украины и Фонда пойдет напрямую в бюджет.

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