В Евросоюзе отметили, что лица, которые помогают РФ обходить введенные ограничения, дестабилизируют ситуация в Украине.

Европейский союз рассматривает новые санкции в отношении Российской Федерации. Ограничения коснуться компаний и людей из третьих стран.

Об этом сообщает Bloomberg

Европейский союз получит широкие полномочия благодаря своему новому пакету санкций в отношении РФ. Согласно данным издания, введение экстерриториальных изменений в санкции позволит вводить ограничения в отношении лиц и организаций, находящихся за пределами юрисдикции блока, и помогают обходить уже принятые меры.

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Кроме того, санкции могут применяться к тем, кто, например, ввозит запрещенные российские товары в ЕС через третью страну, скрывая их истинное происхождение, или экспортирует запрещенные товары в Москву. Данное решение позволит ввести санкции в отношении граждан ЕС, которые помогают другим уклоняться от ограничений. Отмечается, что такие лица работают на дестабилизацию Украины.

В качестве отдельного шага комиссия работает над законодательством, которое позволит арестовывать подсанкционные активы. Нынешние правила предусматривают замораживание активов, что делает их дорогими и сложными в использовании. Юридическая возможность конфискации активов может открыть дверь для использования активов, находящихся под санкциями, для восстановления Украины.

Цель комиссии заключается в том, чтобы расширить полномочия стран ЕС по аресту преступных активов, в том числе принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями, путем расширения списка преступлений, таких как отмывание денег и коррупция.

Восьмой пакет санкций ЕС против России - что известно

28 сентября Еврокомиссия предложила восьмой пакет санкций в отношении РФ из-за псевдореферендумов и попыткой аннексии территории Украины.

При этом премьер-министр Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт "продавил" свои требования по новому пакету антироссийских санкций, а именно отказ от ограничения цены на российскую нефть, а также добился исключения ядерной энергетики из нового пакета санкций.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложенный Еврокомиссией пакет санкций не соответствует уровню обострения войны.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, вместе с ограничением цен на нефть.

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