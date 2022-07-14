Если объем помощи от партнеров до конца года не возрастет, резервы могут упасть до критически низкого уровня.

"Печать" денег в Украине влияет курс валют, поэтому укрепление гривны уже невозможное. Но при разблокировании портов и более масштабном экспорте из Украины можно будет стабилизировать ситуацию.

Об этом заявил заместитель директора по вопросам торговли ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса, пишет Forbes.

По мнению Фурсы, фактор эмиссии имеет ограниченное влияние на инфляцию, потому что доходы населения не растут. Несмотря на это, предыдущий прогноз по годовой инфляции на уровне 25% Dragon Capital, скорее всего, пересмотрит, анонсирует Фурса.

Инфляция ускорится до около 30% на конец года, прогнозирует бывший замглавы НБУ Олег Чурий. И если тратить резервы такими темпами, а объем помощи от партнеров до конца года не вырастет, резервы могут упасть до критически низкого уровня, предупреждает он. В таком случае Нацбанк будет вынужден вновь ввести жесткие ограничения, вплоть до запрета большей части импорта, кроме топлива и вооружения, не исключает Чурий.

Украинские аграрии завершили посевную, собрали первый 1 млн тонн зерна нового урожая и нарастили экспорт благодаря "Укрзализныци". По сравнению с мартом УЗ увеличила объемы экспорта зерновых грузов почти вдвое. Однако, существенно сократился экспорт железной руды.

Железнодорожные перевозки грузов с 1 июля по решению Мининфраструктуры подорожали на 70%. Но есть перспективы по улучшению морской логистики - после освобождения острова Змеиный в конце июня к украинским Дунайским портам подошли 16 торговых судов, и еще более 90 ждут на рейде румынского канала Сулина, сообщили в Мининфраструктуры.

Также ранее стало известно, что после длительных переговоров в Стамбуле Украина, РФ, Турция и ООН предварительно договорились о деблокаде трех украинских портов.

Вас также могут заинтересовать новости: