Осенью может продолжиться "ползучая" девальвация гривны.

"Напечатанная" гривна повышает спрос на валюту. Доллар в Украине дорожает, что подпитывает негативные настроения.

Об этом пишет Forbes. Чтобы успокоить ситуацию, Нацбанк в июне увеличил продажу валюты из резервов до $4 млрд с $3,4 млрд месяц назад. Но "ползучая" девальвация продолжается.

К внутренним факторам добавляются глобальные тенденции. Из-за поднятия ставки ФРС и войны в Европе США становятся спасительной гаванью для денег крупных инвестиционных и пенсионных фондов, объясняет эксперт CASE Украина Евгений Дубогрыз. Инвесторы переводят деньги в США и вкладывают их в американские ценные бумаги. Спрос на доллар растет, и он дорожает ко всем основным мировым валютам, включая рубль.

В течение лета не будет значительного роста стоимости доллара, считает Он, и она даже может немного "просесть" по уровням середины июля – с 37,5 грн/$ до 36-37 грн./$. Но осенью может продолжиться "ползучая" девальвация, предполагает Дубогрыз.

Если финансовая помощь от международных партнеров не увеличится, курс может и превысить значение 40 грн/$. Если же Украина будет получать минимум $4-4, 5 млрд помощи в месяц, курс останется на текущем уровне минимум до конца года.

ранее сообщалось, что более недели доллар на наличном рынке стремительно дорожает. Сейчас наличные курсы почти на 10 грн оторвались от официального курса НБУ, который остается зафиксированным на уровне 29,25 грн/$ с первого же дня войны с Россией.

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