Гендиректор Dragon Capital уверен, что Нацбанк принял меры на наличном рынке, которые не допустят большого расхождения курсов.

Перспективы дальнейшего укрепления курса гривни находятся исключительно в компетенции Национального банка.

Такое мнение высказал гендиректор и владелец инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала, передает НВ.

"Все в руках Нацбанка. На наличном рынке не такие уж большие объемы, – считает он. – Пока что Нацбанк действует правильно. Единственное, что беспокоит, что Нацбанку приходится покупать ОВГЗ, то есть печатать гривну. Хотя это вынужденная мера".

По мнению эксперта, для диверсификации сбережений люди продолжают конвертировать гривневые доходы на наличном рынке в доллар.

"Поэтому будет два курса. Нацбанк принял меры на наличном рынке, которые не допустят большого расхождения курсов", – отметил Фиала.

Сам он ориентируется на Национальный банк, отслеживает уличный и наличный курс.

Также эксперт отреагировал на прогноз по инфляции. Он согласен, что в конце 2022 года темпы роста потребительских цен превысят 30% в годовом измерении, считая инфляционные процессы мировым трендом: "В еврозоне и США инфляция – где-то 9%. В некоторых странах Центральной Европы – 16-20%. У нас будет на уровне 30%. Это ожидаемо, да".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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