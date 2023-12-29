Новая система оплаты труда и сокращение вакансий позволит сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств, отметил глава правительства.

Кабинет министров утвердил документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов. Как сказал во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и лишь 30% - премии.

По его словам, новая система охватит как государственные органы с юрисдикцией на всю Украину (министерства, Секретариат Кабинета министров, Офис президента), так и региональные органы (областные и районные администрации).

"Одновременно с 1 января мы сокращаем количество вакансий Государственной службы почти на 20 тысяч. И это только первый этап", – добавил премьер-министр.

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Он отметил, что новая система оплаты труда и сокращения вакансий, по оценкам Министерства финансов, позволит сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Проблемы с выплатой зарплат и пенсий в Украине

Ранее вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина будет вынуждена отложить выплату зарплат госслужащим и пенсиям миллионам граждан, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года.

По ее словам, нехватка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она продемонстрировала восстановление в 2023 году.

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