По словам министра экономики, выплаты придется отложить без денег партнеров.

Украина может быть вынуждена отложить выплату зарплат госслужащим и пенсий миллионам граждан, если ЕС и США не предоставят обещанную финансовую помощь в начале следующего года. Об этом заявила вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко изданию Financial Times.

По ее словам, нехватка внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она продемонстрировала восстановление в 2023 году.

"Поддержка партнеров чрезвычайно важна. Она нужна нам срочно", – указала министр.

Видео дня

Она подчеркнула, что правительство будет отдавать приоритет оборонным потребностям и обслуживанию долга, что означает "огромный риск недофинансирования определенных социальных секторов". Киеву, возможно, придется задержать выплату заработной платы 500 тыс. государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты для 10 млн пенсионеров, если иностранная помощь не поступит.

В следующем году украинское правительство ожидает получить от международных партнеров 37 млрд долларов.

Проблемы с международной помощью

Запрос администрации президента США Джо Байдена на финансирование для Украины остается в тупике в Конгрессе. По словам конгрессмена-демократа Майка Куигли, Конгресс должен принять новый пакет помощи Украине уже в январе 2024 года.

На предложенный четырехлетний пакет поддержки ЕС в размере €50 млрд в этом месяце наложила вето Венгрия. Лидеры ЕС снова встретятся 1 февраля, чтобы попытаться преодолеть сопротивление Венгрии, но они также разрабатывают альтернативные планы, чтобы направить 20 млрд евро Киеву в обход Будапешта.

Вас также могут заинтересовать новости: