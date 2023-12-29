По словам Шмыгаля, уже есть договоренности с 11 государствами о многолетних программах финансирования.

Индексация пенсий состоится в марте 2024 года без опозданий, а пенсии и зарплаты учителей и врачей в следующем году так же будут выплачиваться вовремя.

"Индексация состоится в марте, как это предусматривает закон", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства. По его словам, финансирование дефицита бюджета 2024 года и макрофинансовая ситуация стали темой активных обсуждений в последние дни. В следующем году Украине потребуется более $37 млрд внешнего финансирования.

"Сейчас уже имеем договоренности с 11 государствами о многолетних программах финансирования. Имеем программу расширенного финансирования с МВФ и поддержку других международных финансовых организаций", - сказал глава правительства.

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Также сегодня был утвержден план Ukraine Facility для предоставления его Европейской комиссии. Согласование финальной версии плана, по словам Шмыгаля, откроет для Украины доступ к финансовому ресурсу в 50 млрд евро на 4 года, из которых 39 млрд евро будет направлено на обеспечение макрофинансовой стабильности.

Ситуация с пенсиями в Украине

Накануне министр социальной политики Оксана Жолнович отметила, что при недополучении международной финансовой помощи Украина сможет выплачивать пенсии за счет внутренних поступлений, однако их может не хватить на индексацию пенсий.

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