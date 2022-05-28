Экономист считает, что нужно отменить 2%-ный единый налог и вернуться к довоенной системе налога на добавленную стоимость включая НДС всего импорта.

На фоне войны в Украине представители власти все чаще начинают говорить, что нужно отменять определенные налоговые льготы и даже повышать налоги, что вполне целесообразно.

Об этом в интервью УНИАН заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Нужно отменить 2%-ный единый налог и вернуться к довоенной системе налога на добавленную стоимость включая НДС всего импорта. Это увеличит бюджетные поступления, будет способствовать уменьшению торгового дефицита и, самое важное, восстановит конкурентоспособность продукции внутреннего производства, которая конкурирует с импортом", - подчеркнул экономист.

Вышлинский также отметил, что государство должно запускать дополнительные программы поддержки для украинцев.

"Это должны быть узкие целевые программы социальной поддержки для внутренне перемещенных лиц. Нужно направлять ограниченные бюджетные средства на помощь тем, кто пострадал больше всего", - подчеркнул экономист.

Налоги во время войны:

С начала полномасштабного вторжения российских войск налоговая служба приостановила почти все проверки предпринимателей, а Рада приняла пакет законов, направленных на дерегуляцию и снижение уровня налогообложения в период военного положения.

25 мая 2022 года министр финансов Сергей Марченко заявил, что считает, что для стабилизации госбюджета необходимо повысить налоги до довоенного уровня.

27 мая министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство планирует вернуть начисление налога на добавленную стоимость (НДС) на импортные товары и ввозные пошлины.

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