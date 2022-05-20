Правительство продолжает делать все возможное, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность.

Украина в ближайшие месяцы рассчитывает получить финансовую помощь в размере 9 млрд евро от Евросоюза и $9 млрд от США.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Дефицит бюджета сейчас преимущественно закрываем собственными силами, но также активизировали работу с нашими международными партнерами. Надеемся в ближайшие месяцы получить 9 млрд евро от Евросоюза и почти $9 млрд должны поступить от Соединенных Штатов в качестве финансовой помощи. Эти средства помогут нам выстоять и оперативно восстанавливаться", - сказал он.

По его словам, Украина вчера, 19 мая, уже получила часть грантовых средств от целевого фонда доноров Всемирного банка.

"Размер такой помощи составил 504 млн евро. Это, в частности, средства США и Великобритании", - сказал он.

Также Шмыгаль напомнил, что сегодня Европейская комиссия выплатила Украине вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

"Продолжаем переговоры и с МВФ, и со Всемирным банком, чтобы запустить новые программы и проекты поддержки Украины. Все это делаем для того, чтобы в Украине оставалась стабильная макроэкономическая ситуация", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Европейская комиссия предоставила Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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