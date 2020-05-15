цей матеріал доступний українською

Экономика Украины в первом квартале упала на 1,5%

16:41, 15 мая 2020
Финансы
54 0
Экономика Украины все глубже погружается в кризис / фото УНИАН

Читайте такжеКабмин ухудшил прогноз по инфляции, зарплате и ВВП на 2020 год

Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.

"Реальный ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2019 года уменьшился на 1,5%", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.

В январе-феврале этого года ВВП сократился на 0,2%, тогда как по итогам января падение составляло 0,5%.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter