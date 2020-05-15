Экономика Украины в первом квартале упала на 1,5%
16:41, 15 мая 2020Финансы
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По сравнению с четвертым кварталом 2019 года, ВВП в первом квартале этого года сократился на 0,8%.
Экономика Украины все глубже погружается в кризис / фото УНИАН
Реальный валовой внутренний продукт Украины в первом квартале 2020 года сократился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
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Об этом говорится в оперативной оценке ВВП, которую дала Государственная служба статистики.
"Реальный ВВП в I квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 0,8% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с I кварталом 2019 года уменьшился на 1,5%", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.
В январе-феврале этого года ВВП сократился на 0,2%, тогда как по итогам января падение составляло 0,5%.
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