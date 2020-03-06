Экономика Украины в январе сократилась на 0,5%

В министерстве ожидают от 2020 года продолжения реформ во всех сферах экономики, модернизации промышленного комплекса и активного обновления инфраструктурных объектов.

Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, о чем сказано в обзоре экономической активности за первый месяц года Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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«С начала 2020 года почти все виды экономической деятельности, формирующие динамику Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности, кроме строительства и внутренней торговли, продемонстрировали сокращение производства. Как результат, в январе 2020 года уменьшение Сводного индекса составило 2,6% и, соответственно, сокращение ВВП оценено на уровне 0,5%», - сказано в обзоре.

Что касается 2020 года, то в Минэкономики ожидают продолжения реформирования во всех сферах экономики, модернизации промышленного комплекса, активного обновления инфраструктурных объектов.

«Однако действие факторов, которые влияли на развитие экономики в 2019 году, на фоне уже сложившихся в предыдущих периодах структурных дисбалансов и накопленных проблем, а также рисков, связанных с распространением коронавируса (Covid-19) в мире, и возможное снижение темпов развития мировой экономики будут несколько сдерживать рост экономики в целом, особенно в I квартале года», - сказано в обзоре.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее.