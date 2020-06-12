Bloomberg: МВФ дал прогноз, когда Украина выйдет из экономического кризиса после коронавируса

В фонде считают, что украинские экономические проблемы затянутся на много лет.

Восстановление Украины после кризиса, который вызвала пандемия коронавируса, может затянуться на четыре года. Такой прогноз дали в МВФ после одобрения программы финансовой поддержки для нашей страны в размере 5 миллиардов долларов.

"На базовом уровне темп экономического роста будет увеличиваться лишь постепенно в течение следующих лет до приблизительно 4% с достижением дальнейшего прогресса в имплементации структурных реформ", - цитирует Bloomberg прогноз МВФ.

"Производительность не достигнет докризисного уровня до 2023-2024 года", - добавили в фонде.

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В МВФ указали на то, что риски из-за COVID-19 сохраняются, у украинского правительства ограниченное фискальное пространство, а потребительский спрос в Украине добавит к ВВП 1,1% в 2021 году после ожидаемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это несмотря на финансирование от МВФ, которое призвано поддержать антикризисные меры, а также несмотря разблокировку дополнительного миллиарда долларов помощи от Всемирного банка и 1,2 миллиарда евро от Евросоюза.

Bloomberg добавляет, что на фоне более глубокой рецессии, чем ожидалось, Национальный банк Украины сократил базовую процентную ставку на 2% до самого низкого уровня за весь период независимости страны от СССР.

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Медленное восстановление - плохая новость для владельцев украинских правительственных варрантов, гарантированных ВВП, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Инвесторы должны были получить щедрое вознаграждение при условии, что темп роста экономики Украины перевалит за 3%.

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