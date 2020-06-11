Деньги МВФ обеспечат рост резервов Нацбанка в течение года – Смолий

Также полученная помощь позволит профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса.

Получение средств от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой кредитной программы позволит обеспечить рост международных резервов в течение года, несмотря на осуществление платежей по внешнему государственному долгу.

Читайте такжеМВФ уже направил Украине первый транш в более чем два миллиарда долларов

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий в ходе брифинга.

"Реализовалось наше ключевое предположение - продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом. Эти средства позволят в полном объеме профинансировать бюджетные расходы на преодоление негативных последствий пандемии коронавируса и карантинных мероприятий. Кроме того, они обеспечат наращивание международных резервов в течение этого года, несмотря на осуществление значительных платежей по внешнему государственному долгу", - сказал Смолий.

По его словам, наличие программы с МВФ также упростит доступ Украины к международным рынкам капитала.

Замглавы НБУ Олег Чурий, также присутствовавший на брифинге, отметил, что продолжение сотрудничества с МВФ будет способствовать макроэкономической стабильности и низким темпам инфляции.

"Это, как мы видим, уже способствует, так как Нацбанк смог снизить ставку до исторического минимального уровня за всю историю независимости", - подчеркнул Чурий.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19. Первый транш по новой программе составит 2,1 миллиарда долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram