Е гроши выдают быстрые кредиты: отзывы заемщиков, условия кредитования, пролонгация долга

Е гроши – сервис по выдаче микрозаймов в интернете, о котором знают практически все украинцы, которые когда-либо оформляли кредит в сети

Получить кредит без очередей, поручителей, справки о доходах и стопки других документов сегодня можно в любом украинском МФО. Микрофинансовые организации предлагают своим клиентам быстрые кредиты по выгодным процентам, которые можно оформить с обыкновенного смартфона. О том, как получить такой кредит, какой процентной ставки стоит ожидать, и как оформить услугу пролонгации, расскажем в этом материале на примере популярного сервиса Е гроши.

Е гроши – сервис по выдаче микрозаймов в интернете, о котором знают практически все украинцы, которые когда-либо оформляли кредит в сети. Компания была создана сравнительно недавно, в 2018 году. За это время сервис успел попасть в пятерку лучших МФО страны по удобности и быстроте выдачи займов. Е гроши осуществляет свою деятельность в соответствии с законами Украины. На сайте организации все пользователи могут ознакомиться с официальной лицензией, выданной Национальной комиссией по государственному регулированию в сфере рынков финансовых услуг.

Отзывы заемщиков Е гроши

Судя по отзывам, которые клиенты сервиса пишут в интернете, у Е гроши есть ряд преимуществ, которые выделяют его на фоне остальных МФО. Так, в положительных откликах клиенты организации чаще всего выделяют:

Возможность оформить кредит или провести любую операцию в режиме 24/7. Сервис работает круглосуточно, поэтому заявки на выдачу займов обрабатываются в кратчайшие сроки. Выдача кредита под 0%. Это уникальная фишка сервиса. Новым клиентам предлагают оформить первый кредит без процентов. Таким образом они отдают Е гроши ровно столько, сколько взяли в долг. Постоянные сезонные акции, скидки и промокоды. На сайте компании в разделе “Акции” можно найти много выгодных предложений для заемщиков. Одна из последних – розыгрыш 100 000 на “Черную пятницу” и 500 скидочных промокодов для погашения займов. Быстрая выдача долга от 500 грн до 7000 грн. В сервисе Е гроши можно получить кредит за рекордно короткий срок – 4 минуты.

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Условия получения кредита

Оформление займа в сервисе по микрокредитованию выполняется в три шага. На первом этапе пользователь должен ознакомиться с типами кредитов и выбрать наиболее подходящий по доступным параметрам. Е гроши предлагает 4 варианта кредитных предложений. Первый займ выдается по предложению Smile Credit с нулевой процентной ставкой.

На втором этапе заемщик должен заполнить анкету, указав все данные в обязательных полях. К данным относят ФИО, паспортные данные, а также идентификационный номер налогоплательщика. Последний этап – прикрепление банковской карты. Сервис Е гроши выдает кредит на любую действующую карту украинского банка.

После заполнения анкеты заемщику предлагают ознакомиться и согласовать условия кредитного договора. В случае одобрения заявки, деньги перечисляются на карту клиента в течение нескольких минут.

Пролонгация кредита в сервисе Е гроши

Услуга пролонгации – продления срока выплаты кредита – доступна для всех клиентов микрокредитора Е гроши. Если заемщик не успевает вовремя погасить свой займ, он может подать заявку на отсрочку на 10, 20 или 30 дней. Максимальный срок составляет один месяц. Примечательно, что функция пролонгации доступна и после просрочки долга до 3 дней.

Для оформления услуги заемщик обязан совершить некоторые платежи. А именно: процент за пользование кредитом, комиссия за сопровождение кредита и пеня (в случае просрочки). Также клиенты сервиса могут погасить часть долга или наоборот – увеличить сумму кредита.

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Автор: УНИАН