По словам Шевченко, сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до 29-30 миллиардов долларов.

Национальный банк Украины полностью привержен сотрудничеству нашей страны с Международным валютным фондом, и Украина готова к работе миссии в кратчайшие сроки.

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Как сообщила пресс-служба НБУ на странице в Facebook, об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко во время встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в США.

"Поддержка МВФ необходима для быстрого восстановления украинской экономики. Результативный диалог с международными партнерами является залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства Украины и увеличить ее международные резервы до 29-30 миллиардов долларов в последующие годы", - цитирует пресс-служба Шевченко.

Что этому предшествовало

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко 8 ноября отбыл с официальным рабочим визитом в Вашингтон с целью обсуждения состояния и перспектив сотрудничества Украины с международными партнерами.

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Автор: Екатерина Жирий