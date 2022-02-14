Нацбанк пытается сгладить падение гривни.

Курс доллара в Украине на наличном рынке взлетел до отметки в 29 гривень, Национальный банк пытается урегулировать ситуацию.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии "Обозревателю".

"Гривня продолжит находиться под влиянием покупателей. Учитывая наличный рынок и пики января можно ожидать движение в зону 29 гривен за доллар. Единственным крупным продавцом валюты сейчас является НБУ, который интервенциями попытается сгладить падение. Помимо этого, ужесточение резервирования будет сдерживать банки от проведения спекулятивных операций", - говорит эксперт.

Как сообщалось, курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева за 2 часа (с 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копеек - с 28,20 до 28,80 грн/долл. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,10 грн за долл., евро - 31,86 грн за евро.

Ранее аналитики спрогнозировали, что на текущей неделе американская валюта в Украине может как вырасти в цене, так и ослабнуть.

Курс НБУ на 14 февраля:

Национальный банк Украины на понедельник, 14 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Еще по состоянию на 11:00 14 февраля курс гривни к доллару в столичных обменниках составлял 28,20 грн/долл., а к евро - 32,20 грн/евро.