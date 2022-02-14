Эксперты пророчат американской валюте незначительные колебания.

В ближайшие дни доллар в Украине может как укрепиться, так и постепенно снизиться, однако колебания будут незначительными, прогнозируют эксперты.

Об этом пишет "Обозреватель".

Руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин предполагает, что американская валюта может вырасти в цене до отметки в 28,1 грн/$. При более негативном прогнозе рост может привести к курсу в 28,5 грн, однако это произойдет в случае активного вывоза иностранцами своих денег и продаже гривневых ОВГЗ.

На курс также повлияет февральская активизация аграриев, которые заводят валюту в рамках подготовки к посевной.

"На фоне предполагаемых колебаний гривны может наблюдаться колебание 27,95-28,1 грн/$. В случае активизации нерезидентов давление на гривню усилится. На случай возможного роста, в случае возникновения геополитической остроты и оттока роста нерезидентов из страны, гривня может оказаться в диапазоне 27,9-28,5 грн/$",- отметил Шевчишин.

Аналитик TeleTrade Сергей Родлер считает, что давление на гривню оказывают как информация об угрозе вторжения РФ, так и высокая инфляция в США. В январе она ускорилась до 7,5%. По словам Родлера, из-за экономической ситуации в США положение дел на валютных рынках обострится.

"Отношения США и КНР все еще оказались крайне напряженными, несмотря на смену хозяина Белого дома. Таким образом, торговая война может совсем скоро разгореться снова. Особенно следует отметить тот факт, что в 2021 году дефицит американского торгового баланса вырос на 27%, до рекордных 859 млрд долларов... Ожидаем курс в 28,10 грн/$", - отмечает эксперт.

Эксперт RoboForex Андрей Гойлов убежден, что гривня будет находиться на нынешних позициях - 27,8 грн/$. Для евро он прогнозирует курс в 31,65 грн.

Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб вовсе прогнозирует существенное укрепление гривни и курс в 27,5 грн/$. Но при одном условии - отсутствии дальнейшей военной эскалации из-за действий России.

"На ближайшую неделю, в случае отсутствия новых обострений с РФ, мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,4/27,6 грн", - спрогнозировал аналитик.

Курс НБУ на сегодня

Национальный банк Украины на понедельник, 14 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным регулятора, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,98 грн/евро. Таким образом, гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.