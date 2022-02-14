По состоянию на 11:00 14 февраля курс гривни к доллару в столичных обменниках составлял 28,20 грн/долл., а к евро - 32,20 грн/евро

Курс гривни к доллару в обменных пунктах Киева за 2 часа (с 11:00 до 13:00) ослаб на 60 копеек - с 28,20 до 28,80 грн/долл.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 28,10 грн за долл., евро - 31,86 грн за евро.

Курс гривни к евро ослаб на 50 копеек - до 32,70 грн/евро.

Курс 14 февраля:

Национальный банк Украины на понедельник, 14 февраля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 28,03 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Еще по состоянию на 11:00 14 февраля курс гривни к доллару в столичных обменниках составлял 28,20 грн/долл., а к евро - 32,20 грн/евро.

Прогноз на февраль:

Финансовые аналитики прогнозируют колебание курса гривни до 29 грн/долл. Последний раз курс доллара поднимался до отметки 30 в 2015 году. 26 февраля 2015 года доллар стоил 30,01 грн.