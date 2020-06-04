"Укргазбанк" запустил ипотеку для украинцев под 8,8%

Новая программа пока доступна только в Харькове.

Государственный "Укргазбанк" запустил новую программу ипотечного кредитования под 8,8% годовых, которая пока доступна только для жителей Харькова.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Благодаря сотрудничеству с Харьковской городской администрацией, Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и харьковскому застройщику нам удалось запустить программу для украинских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь это те семьи, которые уже находятся на учете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, поскольку программа предусматривает возмещение из Харьковского местного бюджета части процентов по кредиту на уровне учетной ставки НБУ, реальная ставка по ипотечному кредиту для харьковчан будет на уровне 0,8% годовых. Важно отметить, что ставка компенсации будет неизменной для заемщиков в течение пяти лет кредитования.

"Поддержать украинцев сейчас - наша главная задача как государственного банка. Безусловно, мы разделяем желание правительства в обеспечении собственным жильем каждой украинской семьи... В то же время мы хорошо понимаем, что доходы большинства украинцев не позволяют им приобрести заветное жилье сразу, а достойные условия жизни молодым семьям нужны уже сегодня. Поэтому вместе с местными властями мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить наших граждан доступным финансированием на приобретение собственного жилья у проверенных застройщиков", - цитирует пресс-служба главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

По его словам, в Харькове одним из ведущих застройщиков является "Трест Жилстрой-1", и теперь банк будет кредитовать новое жилье, построенное компанией, на эксклюзивных условиях - под 8,8% годовых в гривне, которая за счет компенсации в результате составит всего 0,8% для клиента.

Справка УНИАН. "Укргазбанк" (г. Киев) работает на рынке Украины с 1993 года. По результатам докапитализации банка при участии государства в 2009 году доля Министерства финансов в капитале "Укргазбанка" составляет 95%.

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