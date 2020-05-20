Президент пообещал ипотеку для украинцев под 10% в ближайшее время

По словам президента, он уже год пытается достичь этой цели.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время в Украине будет ипотечное кредитование под 10% годовых.

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Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам первого года работы на посту главы государства.

"Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время в Украине, впервые за много лет у нас, ипотека для каждого гражданина будет 10%", - сказал он.

"Мне кажется, что это большая победа", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, экс-премьер Алексей Гончарук заявлял, что планирует снижение ставки по ипотечным кредитам в Украине до 9% осенью 2020 года.