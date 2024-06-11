Продать доллар можно в среднем по курсу 40,30 грн, евро – 43,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 11 июня, вырос на 15 копеек и составляет 40,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня, в свою очередь, подешевел на 14 копеек – до 44,30 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,55 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,90 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,80 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 1 копейку и составляет 44,35 грн/евро (курс продажи – 44,15 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,42 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 17 копеек, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на сегодня установлен на уровне 43,47 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 41 копейку, по сравнению со вчерашним курсом.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозировал, что во второй декаде июня, с 10 по 16 июня, ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия: новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро могут продержаться до осени. Девальвационные процессы несколько пойдут на спад.

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