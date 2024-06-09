Василий Фурман отметил, что на курс валют в Украине влияют различные фактора.

Член совета НБУ Василий Фурман отметил, что когда различные эксперты дают прогнозы относительно курса доллара на уровне 40-41 гривни, то это лишь их мнение. Он указал, что Национальный банк не дает таких прогнозов.

В комментарии 24 Каналу экономист указал, что на курс валюты в Украине влияют ряд факторов:

уменьшилось поступление валюты от экспортеров агрокомплекса на фоне исчерпания урожаев 2023 года;

либерализация на валютном рынке;

сезонность.

"Может ли быть в Украине усиление гривны? Видимо, может, но мы не должны забывать, что сейчас есть война и большой разбаланс валютного рынка, который Нацбанк покрывает своими интервенциями. Будет ли "гривнепад"? Нет, не будет, потому что ситуация на валютном рынке полностью под контролем Национального банка. Будет ли банковская система в Украине устойчивой? Конечно будет", – подчеркнул Фурман.

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При этом он напомнил, что покупка украинских военных облигаций помогает финансировать нашу победу, потому что деньги идут на финансирование военно-промышленного комплекса. К тому же эксперт указал, что внешняя финансовая помощь идет на гуманитарные цели и восстановление.

"Ситуация под полным контролем Национального банка. Инфляция также, она небольшая сегодня – 3,9%", – подчеркнул Фурман.

Курс доллара в Украине - прогнозы экспертов

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что во второй декаде июня, с 10 по 16 июня, ситуация на валютном рынке будет напоминать периоды относительного валютного спокойствия. По его прогнозу, рынок привыкнет к новые курсовые коридоры в 40-41 грн/долл., 43-46 грн/евро, которые могут продержаться до осени.

При этом аналитик Алексей Козырев допускает возможные небольшие ситуативные отклонениями от коридоров, которых придерживается НБУ, в пределах до 15-20 копеек в ту или иную сторону "из-за меняющегося спроса и предложения на каждом из сегментов валютного рынка".

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