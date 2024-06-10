Курс гривны к евро установлен на уровне 43,47 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 11 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,42 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 17 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта, в свою очередь, подорожала. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 43,47 грн/евро, то есть гривна укрепилась на 41 копейку, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 40,47/40,49 грн/долл., евро - 43,54/43,56 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 40,80 грн/доллар в среднем, а продать доллар можно за 40,70 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 5 копеек и составляет 44,36 грн/евро, при этом курс продажи - 44,10 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 10 июня, вырос на 10 копеек - до 40,80 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 5 копеек и составляет 44,45 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,20 грн, евро - по курсу 43,45 грн.

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