Курс гривни к евро установлен на уровне 30,41 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 7 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,41 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,34/26,36 грн/долл., к евро - на уровне 30,39/30,41 грн/евро.

Курс на 6 октября:

Национальный банк Украины на среду, 6 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на октябрь:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий