Курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 6 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,42 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,65 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 28 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,40/26,42 грн/долл., к евро - на уровне 30,62/30,64 грн/евро.

Курс на 5 октября:

Национальный банк Украины на вторник, 5 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на этот месяц:

Банкиры считают, что в октябре гривня уступит доллару США и курс американской валюты снова пойдет вверх.

Автор: Екатерина Жирий