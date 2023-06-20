Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента.

В Верховной Раде сегодня, 20 июня, зарегистрирован законопроект, которым предлагается штрафовать обменники за отказ в проведении операций обмена валют.

Карточка законопроекта "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно административной ответственности за незаконный отказ или ограничения в осуществлении наличных валютных операций" опубликовано на сайте Верховной Рады, однако сам документ пока отсутствует.

Инициаторами законопроекта указан ряд народных депутатов.

Внесение этого законопроекта может быть связано с волной скандалов в отношении частых отказов валютных обменников и банков принимать изношенные или старые иностранные банкноты или требований проводить такой обмен с комиссией.

Украинцам банки отказывают в услуге - что известно

Как сообщал УНИАН, в соцсетях и медиа распространились информация о частых случаях отказа банков и валютных обменников принимать изношенные или поврежденные банкноты иностранной валюты или о принятии их по сниженной цене.

"ПриватБанк" с 29 мая приостановил прием иностранной валюты в терминалах самообслуживания, однако 16 июня в банке сообщили, что с 22 июня услуга снова станет доступной.

В Национальном банке при этом сообщили, что банкноты всех номиналов долларов США остаются законным платежным средством, никто не имеет права их ограничивать, а уполномоченным учреждениям запрещается устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего государства.

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