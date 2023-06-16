Пополнять карты иностранной валютой можно будет с 22 июня.

"ПриватБанк" возобновит прием иностранной валюты в терминалах самообслуживания. Услуга будет снова доступна с 22 июня.

"ПриватБанк" возобновляет услугу приема наличной иностранной валюты с ее зачислением на карту через сеть терминалов самообслуживания с 22 июня 2023 года и сотрудничает с регулятором в рамках установленных норм и правил", - говорится в сообщении пресс-служба банка.

Также там отметили, что осуществляют валютно-обменные операции исключительно в рамках условий и порядка, определенных постановлениями НБУ, которые устанавливают общий порядок и условия торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины. В частности, одно из таких постановлений содержит приложение с признаками износа банкнот иностранной валюты, которые принимаются банками, небанковскими учреждениями и т.д. на территории Украины.

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"Нам известна информация о некоторых аспектах по обмену наличной иностранной валюты, в частности обмена иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и банкнот давних лет выпуска", - добавили в банке.

Ранее в соцсетях и медиа распространились информация о частых случаях отказа банков и валютных обменников принимать изношенные или поврежденные купюры иностранной валюты или о принятии их по сниженной цене.

"ПриватБанк" прекратил принимать валюту в терминалах - что известно

С 29 мая "ПриватБанк" приостановил прием наличных долларов и евро в терминалах самообслуживания. Причину остановки приема валюты тогда в пресс-службе не объяснили.

Для получения таких услуг приходилось обращаться в кассы отделений банка.

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