Вместе с полученным за рубежом временным убежищем миллионы украинцев получили и право на социальные денежные выплаты от местных органов власти. Для многих людей, потерявших в Украине и жилье, и работу, такая финансовая помощь стала едва ли не единственным источником существования. Тем страшнее звучит вопрос о необходимости уплаты налогов с таких "доходов".

К сожалению, приходится констатировать, что положения действующего налогового законодательства действительно указывают на то, что полученные от иностранных правительств денежные средства украинские беженцы должны задекларировать (декларацию о полученных в 2022 году денежных средств необходимо подать до 1 мая 2023 года) и уплатить налог на доходы физических лиц в размере 18% и военный сбор в размере 1,5% (налог и сбор в отношении полученных в 2022 году денежных средств следует уплатить до 1 августа 2023 года).

Конечно, возникает вопрос, каким образом налоговые органы узнают о получении украинскими гражданами денежных средств от иностранных правительств? Особенно, если такие выплаты осуществляются в наличном виде (иногда это так).

Возникает вопрос, каким образом налоговые органы узнают о получении украинскими гражданами денежных средств от иностранных правительств? Особенно, если такие выплаты осуществляются в наличном виде

Эффективным инструментом мог бы стать автоматический обмен налоговой информацией с другими странами. Суть этого механизма заключается в том, что иностранные банки, по результатам года, передают украинским налоговым органам информацию о банковских счетах резидентов Украины и об их состоянии. Однако, по прогнозам Министерства финансов Украины, такой механизм заработает в Украине только в 2024 году (то есть может состояться обмен информацией за 2023 год). Кроме того, он все же не решает вопрос о наличных выплатах.

Таким образом, сейчас, чтобы достоверно определить круг граждан Украины, которые получили соответствующие выплаты и сумму таких выплат, налоговым органам, очевидно, нужно делать соответствующие запросы иностранных государств в отношении лиц, получивших временное убежище, и полученные ими выплаты. Учитывая количество перемещенных лиц, объемы такой работы и информации является чрезвычайно большими, а потому совсем не факт, что украинские налоговики будут прибегать к таким мерам. Да и не исключено, что в европейских странах такая информация не хранится централизованно, поэтому рассчитывать на полноценное ее предоставление не стоит.

Люди, которые потеряли в Украине чуть ли не все, согласно действующему законодательству должны декларировать и платить налоги с денежных средств, предоставленных в качестве помощи иностранными государствами, в то время как, по сути, аналогичные выплаты от Украины не облагаются налогом

Поэтому ситуация с налогообложением финансовой помощи, полученной за рубежом, выглядит довольно абсурдно.

Кроме того, в этом контексте интересно выглядят параллели с денежными выплатами (6500 грн), которые в свое время через программу "єПідтримка" получали граждане Украины, в частности те, которые работали на территориях, где велись активные боевые действия. Ведь в отношении выплат по программе "єПідтримка", Государственная налоговая служба разъясняла, что такие выплаты не облагаются налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

То есть, еще раз: люди, которые потеряли в Украине чуть ли не все, согласно действующему законодательству должны декларировать и платить налоги с денежных средств, предоставленных в качестве помощи иностранными государствами, в то время как, по сути, аналогичные выплаты от Украины не облагаются налогом.

Именно абсурдность такой ситуации дает надежду, что до конца года она будет разрешена путем внесения соответствующих изменений в налоговое законодательство.

Станислав Карпов, адвокат, соруководитель практики налоговых споров ADERHABER