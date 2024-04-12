С начала года количество пенсионеров сократилось.

По состоянию на 1 апреля 2024 года размер средней пенсии в Украине составлял 5743,27 грн, что на 358,02 грн больше, чем было в начале года (5385,25 грн). В то же время количество пенсионеров сократилось почти на 30 тыс. человек – с 10,52 млн в начале января до более 10,15 млн пенсионеров в начале апреля. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Сейчас самые высокие пенсии выплачивают жителям города Киева – в среднем 7847,68 грн. Также в первую тройку вошли Ривненская и Донецкая области с 7205,37 грн и 7017,36 грн соответственно. Самые низкие выплаты получают пенсионеры Тернопольской области – в среднем 4399,66 грн. Также внизу списка разместились Черниговская (4597,56 грн) и Закарпатская (4615,87 грн) области.

Наибольшая доля пенсионеров получают выплаты до 3000 грн. Таких насчитывается почти 2,73 млн человек, или 26,8% от общего количества. Средний размер пенсий в этом сегменте составляет 2761,58 грн. Меньше всего пенсионеров получат выплаты от 10 000 грн – почти 1,23 млн человек, или 12,1% (средний размер выплаты – 15 268,49 грн).

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Пенсии в Украине

С 1 апреля пенсии автоматически пересчитали пенсионерам, которые после назначения или предыдущего перерасчета продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа. Также это касаются граждан, которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

С 1 марта была проведена индексация пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

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