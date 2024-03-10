Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, которые соответствуют определенным условиям.

Части пенсионеров, в частности из числа внутренне перемещенных лиц, предоставляется денежная помощь за счет средств Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Отмечается, что перечень получателей выплат определяется с учетом информации, содержащейся в базах данных ПФУ. Период, в течение которого предоставляется ежемесячная дополнительная денежная помощь, зависит от финансирования проекта.

Право на получение дополнительной денежной помощи имеют пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:

Видео дня

получают пенсию в размере менее 3250 грн (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой помощи, сумм индексации и т. д.);

проживают на территориях активных или возможных боевых действий;

не получали с 1 марта 2023 года дополнительных денежных выплат от международных организаций или помощи на проживание ВПЛ.

По данным ПФУ, выплата дополнительной денежной помощи прекращается в случае, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий.

Выплата осуществляется пенсионерам, проживающим в регионах активных или возможных военных действий: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

Выплата дополнительной денежной помощи производится следующим образом:

для пенсионеров, которые получают пенсии на банковскую карточку путем перечисления средств – на их банковские счета;

для пенсионеров, получающих пенсию через АО "Укрпочта", – с января 2024 года путем выплаты через отделения почтового оператора.

Помощь выплачивается в соответствии с постановлением Кабмина от 28 июля 2023 года о реализации совместного со Всемирной продовольственной программой Организации Объединенных Наций проекта о дополнительных мерах по социальной поддержке отдельных категорий населения.

Пенсии в Украине

С 1 марта в Украине состоялась плановая индексация пенсий. Ранее говорилось о том, что пенсии будут проиндексированы на 13%, но с учетом уровня инфляции эта цифра стала несколько меньше – 8%.

Ранее в Пенсионном фонде Украины предоставили разъяснения относительно того, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью, каковы особенности их оформления и минимальные размеры выплат.

Вас также могут заинтересовать новости: