Теперь услуга доступна в 11 странах Европы.

Государственный "ПриватБанк" расширяет перечень стран для услуги международной доставки платежных карт клиентам. С начала апреля в "Приват24" открыт заказ доставки курьером Nova Post на любой адрес в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии, сообщила пресс-служба государственного банка.

Теперь услуга доступна в 11 странах Европы: Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии. До конца апреля 2024 года доставка всем клиентам, которые перевыпустили платежную карту или открыли новую цифровую карту через "Приват24" и заказали услугу, будет бесплатной.

В финучреждении рассказали, что заказать новую или перевыпустить действующую карту можно по такому алгоритму: оформить заявку в "Приват24" и получить карту в отделении или почтомате по Украине и через курьера Nova Post в указанных странах.

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"ПриватБанк" – последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 1 апреля, снизился на 5 копеек и составляет 39,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подешевел также на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Государственный "ПриватБанк" снизил вдвое тарифы на международные переводы в "Приват24" с карт банка на зарубежные карты по всему миру – до 1% (минимум 25 грн) вместо 2% (минимум 50 грн).

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