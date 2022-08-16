Министр финансов назвал госбюджет на 2023 год "чрезвычайно жестким".

В Министерстве финансов намекнули, какой курс гривни будет заложен в государственном бюджете на следующий год.

Министр финансов Украины Сергей Марченко заверил, что потрясений не планируется, передает РБК-Украина.

"Я не хочу создавать ожидания. Но там цифры не катастрофические. Есть надежда, что все-таки все балансы будут сохранены", – отметил он.

Марченко назвал госбюджет на 2023 год "чрезвычайно жестким":

"Это бюджет возможностей в условиях войны… Есть надежда, что мы сможем его профинансировать. Ключевая задача – нахождение средств, в том числе с помощью наших партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета".

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля НБУ повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл. Уже через несколько часов после решения Нацбанка ослабить официальный курс гривны, наличный курс резко пошел вниз.

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