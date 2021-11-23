Ранее стало известно, что МВФ решил выделить Украине $700 миллионов.

Украинскую национальную валюту ждет новое ослабление - этому будет способствовать выход нерезидентов из ОВГЗ. Информация о том, что МВФ одобрил выделение Украине почти $700 миллионов, не сдержит падение курса гривни, прогнозирует старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Об этом он сказал в комментарии "РБК-Украина".

Котович прогнозирует, что гривня будет ослабевать, но в итоге останется в "привычном коридоре" - 26,5-27 грн/$.

По его словам, недавняя продажа валюты "Укрэнерго" укрепила гривню, но это было нивелировано дальнейшим спросом от выходивших из ОВГЗ нерезидентов.

"Поэтому укрепление курса в начале ноября не было длительным и на общем негативном фоне гривня ослабла к более чем 26,5 грн/$. Не помогла здесь и уплата квартальных налогов, которая традиционно способствует укреплению гривни", - поясняет эксперт.

Читайте такжеВ ближайшее время курс гривни будет находиться под давлением – прогнозОн напомнил, что Нацбанк продавал валюту для сдерживания ослабления гривни. В итоге было продано $108 миллионов, куплено - $5 миллионов.

"Больше всего НБУ продал в пятницу, когда нерезиденты активизировались с выходом из гривневых облигаций. И только благодаря интервенциям в итоге гривна потеряла за неделю 1,2%", - говорит аналитик.

Национальный банк Украины на вторник, 23 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,66 грн/$, то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,06 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Юрий Годован