Совет МВФ продлил действие соглашения до конца июня 2022 года.

Международный валютный фонд принял решение о выделении Украине почти 700 миллионов долларов транша в рамках программы Stand-by.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Благодарен Совету директоров МВФ за положительное решение по завершению пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша объемом около $700 млн. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID-19. Программа МВФ будет продолжена", - отметил он.

На сайте МВФ сообщается, что Исполнительный совет завершил первый обзор в рамках программы stand-by для Украины и одобрил продление действия соглашения до конца июня 2022 года.

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9 июня 2020 года Совет директоров МВФ принял 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным около 5 млрд долларов, направленную на помощь в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 млрд долларов. По плану второй транш МВФ для Украины должен составлять 500 млн специальных прав заимствований (СПЗ), что примерно равно 700 млн долл.

В начале 2021 года в Украине работала миссия МВФ для пересмотра программы stand-by. Работа миссии завершилась без принятия решения о пересмотре программы.

На повторной миссии в октябре этого года Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру программы финансирования stand-by.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что в ноябре 2021 года Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине нового транша в 700 млн долларов в рамках программы финансирования stand-by.

Автор: Людмила Жерновская