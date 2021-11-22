Курс гривни к евро установлен на уровне 30,06 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 23 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,66 грн/долл., то есть гривня ослабла на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 30,06 грн/евро, то есть гривня ослабла на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,68/26,70 грн/долл., к евро - на уровне 30,08/30,10 грн/евро.

Курс на 22 ноября:

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,57 грн/долл., то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на конец ноября:

Эксперты прогнозируют, что к концу ноября курс доллара будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий