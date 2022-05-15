Килограмм свиной грудинки подорожал почти на 8 грн.

В Украине в мае по сравнению с прошлым месяцем изменились цены на мясо.

По данным сайта "Минфин", куриная голень подорожала с 62,90 грн/кг до 64,90 грн/кг, куриное филе - с 115,73 грн/кг до 119,90 грн/кг. А куриное бедро наоборот подешевело - с 92,30 грн/кг до 89,90 грн/кг.

Почти на 8 грн подорожал килограмм свиной грудинки - сейчас стоит в среднем 117,45 грн. Подорожал также и свиной ошеек - с 158,94 грн/кг до 162,44 грн/кг. Почти не изменились цены на свиные лопатку и шашлык - стоят в среднем 117,45 грн/кг и 144,50 грн/кг соответственно. А цены на подбрюшину снизились с 118,74 грн/кг до 114,45 грн/кг, на свиные ребра - с 123,39 грн/кг до 117,50 грн/кг.

Вместе с тем килограмм гуляша из говядины подорожал с 242,28 грн до 247,45 грн. Говяжьи ребра в цене не изменились и стоят 160 грн/кг.

Напомним, по данным Госстата, в Украине в апреле в годовом выражении, по сравнению с апрелем 2021 года, возросли цены на ряд продуктов, в частности, мясо подорожало на 15%.

Стоит отметить, что в марте в украинских супермаркетах средняя цена килограмма свинины составляла 130,6 грн по сравнению с 131,7 грн/кг в феврале.

Вас также могут заинтересовать новости: