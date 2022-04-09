Средняя цена других видов мяса по итогам марта выросла.

В марте средняя цена килограмма свинины на полках отечественных супермаркетов составила 130,6 грн против 131,7 грн/кг месяцем ранее.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

"Если в первой половине февраля средняя цена охлажденных полуфабрикатов из свинины достигала 132,4 грн/кг, то на рубеже сезонов опустилась ниже 131 грн/кг. За март ценовая динамика была изменчивой, однако диапазон колебаний цены не превысил 1,5 грн/кг в среднем и 3 грн/кг по отдельным мясным частям, в частности, в третьей декаде марта подешевели свиные стейки (-0,5%), вырезка (-1,2%), ошеек (-1,8%), грудинка (-0,9%)", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, колебательная динамика коснулась и других видов мяса, однако их средняя цена по итогам марта отклонилась в сторону повышения.

Вместе с тем, колеблющаяся динамика затронула и другие виды мяса, однако их средняя цена по итогам марта отклонилась в сторону повышения.

"Заметнее всего подорожала говядина — на 2,25% до 316,6 грн/кг, мясо утки выросло на 1,3% до 213,5 грн/кг, а курятина прибавила 0,6%, остановившись на уровне 109,5 грн/кг в среднем за март. В частности, в первые три недели марта цены на куриную тушку и филе были выше, чем в конце февраля, однако в третьей декаде несколько снизились синхронно с другими видами мяса", - отметили аналитики.

По их словам, аналогичная ценовая динамика наблюдалась и на мясоперерабатывающих рынках.

"В первые две-три недели войны торговля только возвращалась к работе, в то же время наблюдалось увеличение спроса на мясо из-за притока временно перемещенных лиц из пораженных военными действиями регионов. Со второй половины марта ажиотаж несколько ослаб, все больше мясоперерабатывающих предприятий вернулось к нормальной работе, были перестроены логистические цепочки поставок, что несколько снизило градус напряжения на рынке свинины. Учитывая это, если и будет иметь место заметное расхождение в ценах на рынках и в супермаркетах, то, скорее всего, заметным (более 10%) оно будет исключительно для премиальных бескостных частей — ошеек, стейк, вырезка", — комментируют аналитики АСУ.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг за установлением субъектами хозяйствования розничной торговли цен на социально значимые товары. Речь идет об около 30 видах продукции.

В ведомстве призывают субъекты хозяйствования не допускать необоснованного повышения цен на эти товары в период военного положения в стране.

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