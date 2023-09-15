В проекте госбюджета предусмотрены оборонные расходы в размере 1,542 триллиона гривень.

В проекте государственного бюджета на 2024 год расходы сектора безопасности и обороны предусмотрены на уровне 1,542 триллиона гривень, и у правительства есть понимание, как искать источники их покрытия.

Как рассказал во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, доходная часть бюджета составляет 1,56 трлн грн, а расходная – 3,108 млрд грн.

"То есть примерно 55% это то, что мы собираем либо на внутреннем и внешнем рынках через заимствования, через ОВГЗ, либо это помощь наших партнеров. В этом году мы планируем привлечь от партнеров 42 млрд долларов, в следующем году сумма аналогичная – наш план привлечь тех же 42 млрд долларов от наших партнеров", - сказал Шмыгаль.

Видео дня

Он отметил, что расходы на безопасность и оборону предусматриваются на уровне этого года - 1,542 трлн гривень. На этот год в бюджете предусматривались расходы на безопасность и оборону в несколько меньшем размере - 1,526 трлн грн, но правительство уже вносит изменения в нынешний бюджет, увеличивая такие расходы примерно на 300 млрд грн.

"Сейчас бюджет (на 2024 год - УНИАН) сформирован из расчета, что война будет длиться 12 месяцев. Соответственно если будет необходимость увеличивать бюджет безопасности и обороны, будем увеличивать. Это несомненный приоритет следующего года, по источникам мы будем искать, у нас есть понимание, как это делать", - добавил Шмыгаль.

Расходы на безопасность и оборону

Как сообщал УНИАН, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что расходы сектора безопасности и обороны в следующем году будут не меньше нынешних, и они должны покрываться за счет собственных источников. Расходы сектора безопасности и обороны составляют более 1,6 трлн грн, тогда как налогов в годовом измерении поступает 1,3 трлн грн.

До конца сентября Верховная Рада должна рассмотреть правительственный законопроект об увеличении расходов на нужды обороны почти на 303 млрд грн. Так, в 2023 году расходы Вооруженным Силам Украины должны увеличиться на 195,7 млрд грн; Национальной гвардии Украины - на 39,7 млрд грн; Государственной пограничной службе - на 20,4 млрд грн; на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ - на 13,2 млрд грн.

Вас также могут заинтересовать новости: