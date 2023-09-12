Кроме этого, более чем на 16 миллиардов гривень вырастут расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц.

Верховная Рада Украины до конца сентября рассмотрит правительственный законопроект об увеличении расходов на нужды обороны почти на 303 млрд грн.

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по бюджету Роксолана Пидласа. По ее словам, в 2023 году расходы должны увеличиться:

Вооруженным Силам Украины - на 195,7 млрд грн;

Национальной гвардии Украины - на 39,7 млрд грн;

Государственной пограничной службе - на 20,4 млрд грн;

на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ - на 13,2 млрд грн.

"Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется занимать - почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", - отметила Пидласа.

Кроме того, по словам Пидласы, этим законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц на 16,5 млрд грн и направить 1,2 млрд грн Министерству иностранных дел, в частности, для создания дипломатических учреждений в странах Африки и странах Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против России в Международном Суде ООН и арбитражных трибуналах по морскому праву.

"Планируется сокращение других расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн). Также приятно, что Верховная Рада Украины сэкономила 30 млн грн в этом году на зарплате народных депутатов", - написала Пидласа.

Расходы на безопасность и оборону

Как ранее сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина тратит около 2 триллионов гривен в год на поддержку Вооруженных Сил и войну, и это превышает доходную часть бюджета в мирное время (1,3 трлн гривен).

По словам министра финансов Сергея Марченко, расходы сектора безопасности и обороны в следующем году будут не меньше нынешних, и они должны покрываться собственными силами. Расходы сектора безопасности и обороны составляют более 1,6 трлн грн, тогда как налогов в годовом измерении поступает 1,3 трлн грн.

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