Ключевым акцентом проекта госбюджета-2024 является оборона и безопасность Украины.

Правительство приняло проект государственного бюджета на 2024 год с собственными доходами общего фонда бюджета в 1,560 трлн грн и расходами общего фонда в 3,108 трлн грн.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ключевой акцент этого проекта госбюджета - оборона и безопасность нашей страны. "Направляем более половины всех ресурсов бюджета - 1 трлн 685 млрд грн. Эта сумма на 113 млрд грн больше, чем в этом году. Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны", - отметил он.

Вторым приоритетом премьер назвал социальную сферу. Расходы бюджета составят 469 млрд грн, что на 25 млрд больше, чем в этом году.

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Третий приоритет - медицина и образование. На сектор образования планируется выделить 179 млрд грн, и это на 23 млрд больше, чем в этом году. На медицину - 202 млрд грн, что на 24 млрд превышает расходы 2023 года.

Четвертым приоритетом Шмыгаль отметил поддержку ветеранов. Расходы по этой программе увеличиваются вдвое - с 6,8 млрд грн в 2023 году до 14,3 млрд грн в следующем.

"Пятый приоритет - это восстановление нашей экономики. Никакого повышения налогов не предвидится. Правительство продолжает программы льготного кредитования, программу безвозвратных грантов "єРобота", поддержку украинских стартапов. Также запускаем новые программы для индустриальных парков, для реализации инвестиционных проектов, для поддержки украинского производителя", - сообщил премьер.

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что, согласно проекту госбюджета на следующий год, минимальная заработная плата с 1 января 2024 года составит 7100 гривень, а с 1 апреля - 8000 гривень. Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2024 года составит 2920 гривень (сейчас 2589 грн).

По словам Железняка, дефицит госбюджета предусмотрен на уровне 1,531 трлн грн.

Бюджет-2024

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал существенную индексацию в следующем году, а также поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу повышения минимальной зарплаты в Украине уже в первом полугодии 2024 года.

Министр финансов Сергей Марченко ранее сообщил, что в Государственном бюджете на 2024 год не предусмотрено повышение налогов, а налоговая система должна быть стабильной. По его словам, расходы сектора безопасности и обороны в следующем году будут не меньше нынешних, и они должны покрываться собственными силами. Остальные расходы обеспечивается за счет финансовой помощи от международных партнеров.

Также глава Минфина отметил, что вопрос о получении Украиной международной помощи на 2024 год еще не определен окончательно, и сейчас ведутся переговоры с партнерами по обеспечению финансирования потребностей Украины в следующем году.

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