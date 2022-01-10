Выпуск пластиковой карты будет бесплатным.

С 11 января в monobank запускают пластиковую карту для получения тысячи гривень за вакцинацию.

Об этом в Telegram написал сооснователь monobankа Олег Гороховский.

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"С завтрашнего дня клиенты monobankа, которые оформили карту "єПідтримка", могут заказать пластик к ней с доставкой на выбранное отделение "Новой почты", — написал банкир.

Ранее monobank выпускал по программе "єПідтримка" только виртуальные карты.

Выпуск пластиковой карты будет бесплатным.

Кроме того, с сегодняшнего дня в отделениях "Альфа-банка" начали выдавать пластиковые карты для получения "тысячи Зеленского". Об этом сообщили в "Альфа-банке".

Для этого нужно обратиться в любое отделение "Альфа-Банка" с паспортом и ИНН. Карта не персонифицированная, поэтому выдается сразу же в отделении.

"Тысяча Зеленского":

Программа "еПоддержка" направлена на стимулирование людей к вакцинации от COVID-19 и поддержку тех секторов экономики, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений. Это сферы культуры, спорта, пассажирских перевозок.

Со второй половины января 2022 года программа будет расширена - украинцы старше 60 лет смогут потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Согласно условиям программы 1000 грн могут получить все совершеннолетние граждане Украины, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Средства предоставляются на 4 месяца с момента получения, потратить их можно как онлайн, так и офлайн (путем безналичного расчета через терминал компании).

Официальный старт программы состоялся 19 декабря 2021 года. Программа продлится год - до 18 декабря 2022 года и будет реализовываться в несколько этапов. На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение "Дия". Это - самый быстрый и самый простой способ.

На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в офлайн формате. Механизм выплат сейчас разрабатывается.