Получателей денег проверят на соответствие двум критериям.

Вакцинированные от коронавируса украинцы с 19 декабря смогут получить тысячу гривень только через приложение "Дия". При этом бизнес сможет принять участие в программе при наличии платежного терминала или онлайн-системы продажи, поскольку другого способа расчета не будет.

Об этом рассказал "Обозревателю" директор департамента регуляторной политики и предпринимательства Минэкономики Александр Палазов. По его словам, к программе привлекут как юридических, так и физических лиц.

"Для участия предприятиям требуется наличие платежного терминала или онлайн-точки продажи, соответствие основной деятельности MCC-кода, перечень которых будет определен постановлением правительства", – пояснил чиновник.

Тех, кому будут начислять тысячу гривень, тоже проверят, критериев будет всего два: совершеннолетие и наличие двух доз вакцины от коронавируса. Такая верификация будет находиться в разделе "е-поддержка" - в случае соответствия критериям человеку откроют виртуальный счет, на который начислят деньги. Открытие и обслуживание счета будет бесплатным, операции с ним будут проводить банки-партнеры.

Читайте такжеВ Минэкономики озвучили лимит на использование "тысячи от Зеленского"Анонсированные средства можно будет потратить на протяжении четырех месяцев. Если они останутся на счету - их после этого срока вернут государству.

Деньги за вакцинацию: что пообещал Зеленский

15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы вакцины от коронавируса, смогут получить через приложение "Дия" тысячу гривень в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики. Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т.д. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Автор: Юрий Годован