Все они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.

Более 25 тысяч украинцев ошибочно получили 6500 грн в рамках программы "єПідтримка". Они были работниками бюджетных учреждений и не имели права на выплаты.

Об этом в интервью УНИАН заявил министр финансов Сергей Марченко.

Как отметил министр, Минфин верифицировал реестр получателей помощи за период с 7 по 31 марта 2022 года, в котором содержится информация о почти 4,8 млн украинцах.

"Было выявлено 25 тысяч 524 человека, которые являются работниками бюджетных учреждений и не имели права на получение соответствующей помощи", – рассказал он.

Ошибочно выплатили помощь в 166 млн грн. По состоянию на 11 июля возвращено около 12 млн гривень. Из них почти 9 млн грн вернули физические лица по результатам принятых мер, а еще 3 млн грн – банки в виде неиспользованной помощи.

Война и "єПідтримцка":

6 марта премьер-министр Денис Шмигаль объявил о возможности украинцев, которые из-за войны потеряли работу, получить помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн через обновленную программу "єПідтримка".

Изначально на финансирование программы было выделено 25 млрд грн.

Однако Верховная Рада 31 мая приняла изменения в государственный бюджет, увеличив расходы на 287 млрд грн за счет осуществления дополнительных внешних заимствований, в том числе увеличила расходы на предоставление помощи в рамках программы "єПідтримка" на 5,8 млрд грн до более 30 млрд грн.

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